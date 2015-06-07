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وسائل بسيطة للتخلص من بكتيريا الفم أهمها تناول الخس وبيكربونات الصوديوم

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وسائل بسيطة للتخلص من بكتيريا الفم أهمها تناول الخس وبيكربونات الصوديوم وسائل بسيطة للتخلص من بكتيريا الفم أهمها تناول الخس وبيكربونات الصوديوم
فى منزلك وسائل سهلة وبسيطة للتخلص من بكتيريا الفم، والتى تتراكم وتتجدد كلما تناولت طعامك، هذه هى طبيعتها، ولذا فعليك بمواجهتها وتنظيف فمك كلما أمكن، بوسائل طبيعية وسريعة.

الدكتورة سعاد محمود أخصائية الأسنان، أوضحت أن التخلص من بكتيريا الفم سهل، فالمنزل يحتوى على مواد وأدوات منظفة للفم زهيدة السعر وسهلة التناول والاستخدام، وتنظيف الفم يوميا وبتكرار من أهم الإجراءات الصحية اليومية التى تقى من الإصابة بالأعراض المرضية المختلفة، والتى تسبب كسل الجسم وأمراض المعدة.

وتابعت الدكتورة سعاد مؤكدة على أهمية تنظيف الفم ببعض الوسائل التقليدية والمتوافرة فى المنزل، ومنها :
>-السواك..استخدم السواك زهيد السعر ومنظف قوى للأسنان
>-إضافة البيكربونات الصوديوم على كوب من الماء الدافئ ينقى الفم من بواقى الطعام
>-تناول بعض أنواع الفاكهة ينظف الفم تماما، ويطهره، كتناول البلح والفراولة
>- شرب الينسون والكراوية والبابونج منظف عام للفم ومطهر له من الجراثيم والبكتيريا
>- استخدام النعناع المغلى فى تنظيف الفم بالمضمضة من أفضل مطهرات الفم ويعطى رائحة عطرة له
>- تناول الخس والجرجير والألياف الطبيعية فى الخضراوات الطازجة سبب حقيقى وراء تنظيف الفم بطريقة طبيعية

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