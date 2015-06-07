إغلاق محيط مدارس لجان امتحانات الثانوية العامة فى 9 لجان بشمال سيناء

أكد حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء لم تتلق أى شكاوى حتى اللحظة.

وأشار كيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إلى وصول أوراق الأسئلة وانطلاق الامتحانات فى اللجان، والتى يؤديها 2235 طالبا وطالبة، موزعين على 9 لجان، مُقَسِّمة لـ4 لجان فى مدينة العريش، ولجنة فى الشيخ زويد، ولجنة فى رفح، و3 لجان بمركز بئر العبد.

وقال مصدر أمنى، إنه تم تأمين كل اللجان بواسطة قوات أمنية خاصة من الجيش والشرطة إلى جانب تأمين استراحات المراقبين وعملية نقل أوراق الاسئلة والإجابات، ومنع اقتراب أهالى من مقرات لجان الامتحانات وإغلاق محيط المدارس التى تضم لجان امتحانات.