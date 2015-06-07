العثور على جثة مجهولة بالطريق الزراعي بسوهاج‎

تكثف أجهزة الأمن بسوهاج من جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة بالطريق الزراعي.

> وكان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة المنشاه بالعثور علي جثة لشخص علي الطريق الزراعي السريع “سوهاج / جرجا” – دائرة المركز.

> بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر وبمناظرتها تبين وجود إصابات تتمثل فى تهشم بالجمجمة وإصابات بالكتفين والبطن، وكسر بالذراع الأيمن ووجود دماء علي الطريق، ويرجح أن تكون نتيجة حادث سيارة مجهولة.

> وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد شخصية المتوفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.