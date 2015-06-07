أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبدع وتتألق في الغناء أغنية " إنت " -
أهداف مباراة شتوريل وبنفيكا فى إياب نصف نهائى كأس البرتغال 3/3 -
تشيلسي يجلد السيتي بهدفين في قمة «البريمير ليج» -
فيديو| يوفنتوس يخسر من نابولي ويضرب موعدًا مع لاتسو في نهائي الكأس -
هال سيتي يتخطى ميدلزبره برباعية -
«البريمير ليج»| آرسنال يدك وست هام بثلاثية.. وتوتنهام يواصل مطاردة تشيلسي -
شاهد.. لاعب نابولي يسجل هدف تاريخي في شباك يوفنتوس -
مساء dmc -أهم تصريحات الرئيس السيسي في لقاؤه مع مجموعة من المسئولين السياسيين والعسكريين بمقر إقامته -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

العثور على جثة مجهولة بالطريق الزراعي بسوهاج‎

Google+ Print
العثور على جثة مجهولة بالطريق الزراعي بسوهاج‎ العثور على جثة مجهولة بالطريق الزراعي بسوهاج‎

7 يونيو 2015 | 10:09 صباحاً

تكثف أجهزة الأمن بسوهاج من جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة بالطريق الزراعي.
> وكان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطاراً من مركز شرطة المنشاه بالعثور علي جثة لشخص علي الطريق الزراعي السريع “سوهاج / جرجا” – دائرة المركز.
> بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر وبمناظرتها تبين وجود إصابات تتمثل فى تهشم بالجمجمة وإصابات بالكتفين والبطن، وكسر بالذراع الأيمن ووجود دماء علي الطريق، ويرجح أن تكون نتيجة حادث سيارة مجهولة.
> وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد شخصية المتوفي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

2015-06-07

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا