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مصرع مزارع بطلق ناري خاطئ بسوهاج‎

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مصرع مزارع بطلق ناري خاطئ بسوهاج‎ مصرع مزارع بطلق ناري خاطئ بسوهاج‎

تلقى اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة طما، بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول المدعو أبو ضيف هاشم عبد الباري، 60 سنة، مزارع، “جثة هامدة” إثر إصابته بطلق ناري بالكتف.
> وبالإنتقال والفحص وسؤال نجل المتوفي، قرر أنه أثناء قيام والده بالعبث بفرد روسي صناعة محلية خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته التي أودت بحياته ونفي الشبهة الجنائية. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة.

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