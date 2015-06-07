30 مرشحا لخوض انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد بعد استبعاد مرشحين

أكد محمد حسنين أمين عام الغرفة التجارية ببورسعيد، أن هناك 30 مرشحا سوف يخوضون الانتخابات المرتقبة خلال الشهر الحالى بعد أن استبعدت لجنة الطعون كلا من محمود حميد ومحمد رحيم لعدم استيفاء أوراق التقديم، بينما تنازل جمال الغيطانى عن خوضه انتخابات الغرفة.

وقال حسنين فى تصريح خاص لليوم السابع، إن الانتخابات سوف تجرى يوم 13 من الشهر الحالى بنادى استاد بورسعيد بالصالة المغلقة، وأن باب التنازلات سوف يغلق يوم الاثنين الموافق 8/6 من الشهر الحالى.

وأشار حسنين إلى أن الانتخابات ستجرى لاختيار 8 أعضاء فقط، بينما يقوم منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بتعيين 8 آخرين على أن يتم تشكيل مجلس إدارة من 2 نواب وسكرتير وأمين صندوق ومساعد لاختيار رئيس الغرفة الذى يتم اختياره من خلال قرعة علنية.

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