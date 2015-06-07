أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبدع وتتألق في الغناء أغنية " إنت " -
أهداف مباراة شتوريل وبنفيكا فى إياب نصف نهائى كأس البرتغال 3/3 -
تشيلسي يجلد السيتي بهدفين في قمة «البريمير ليج» -
فيديو| يوفنتوس يخسر من نابولي ويضرب موعدًا مع لاتسو في نهائي الكأس -
هال سيتي يتخطى ميدلزبره برباعية -
«البريمير ليج»| آرسنال يدك وست هام بثلاثية.. وتوتنهام يواصل مطاردة تشيلسي -
شاهد.. لاعب نابولي يسجل هدف تاريخي في شباك يوفنتوس -
مساء dmc -أهم تصريحات الرئيس السيسي في لقاؤه مع مجموعة من المسئولين السياسيين والعسكريين بمقر إقامته -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

30 مرشحا لخوض انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد بعد استبعاد مرشحين

Google+ Print
30 مرشحا لخوض انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد بعد استبعاد مرشحين 30 مرشحا لخوض انتخابات الغرفة التجارية ببورسعيد بعد استبعاد مرشحين
أكد محمد حسنين أمين عام الغرفة التجارية ببورسعيد، أن هناك 30 مرشحا سوف يخوضون الانتخابات المرتقبة خلال الشهر الحالى بعد أن استبعدت لجنة الطعون كلا من محمود حميد ومحمد رحيم لعدم استيفاء أوراق التقديم، بينما تنازل جمال الغيطانى عن خوضه انتخابات الغرفة.

وقال حسنين فى تصريح خاص لليوم السابع، إن الانتخابات سوف تجرى يوم 13 من الشهر الحالى بنادى استاد بورسعيد بالصالة المغلقة، وأن باب التنازلات سوف يغلق يوم الاثنين الموافق 8/6 من الشهر الحالى.

وأشار حسنين إلى أن الانتخابات ستجرى لاختيار 8 أعضاء فقط، بينما يقوم منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة بتعيين 8 آخرين على أن يتم تشكيل مجلس إدارة من 2 نواب وسكرتير وأمين صندوق ومساعد لاختيار رئيس الغرفة الذى يتم اختياره من خلال قرعة علنية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365