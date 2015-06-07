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ضرورة ضبط معدل السكر فى الدم قبل الجراحات لتجنب المضاعفات

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ضرورة ضبط معدل السكر فى الدم قبل الجراحات لتجنب المضاعفات ضرورة ضبط معدل السكر فى الدم قبل الجراحات لتجنب المضاعفات
أكد الدكتور حاتم سالم أستاذ السكر والغدد الصماء بطب الزقازيق على ضرورة تقييم مرضى السكر قبل إجراء العمليات الجراحية المختلفة مع التحكم وضبط معدل السكر فى الدم لضمان عدم حدوث مضاعفات أثناء وبعد العمليات الجراحية.

وأشار إلى أن ضبط معدل السكر التراكمى ومعدل السكر الصائم والعشوائى قبل إجراء أى عملية يفيد فى منع حدوث المضاعفات الجراحية لمرضى السكر مؤكدا على أهمية تطبيق برتوكولات العلاج العالمية بالمستشفيات الحكومية والخاصة وبالعيادات الطبية المختلفة فى ضبط معدل السكر فى الدم قبل إجراء أى عملية جراحية.

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