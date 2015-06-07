السكتة الدماغية تسرق 8 سنوات من وظائف المخ

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة، أن الإصابة بالسكتة الدماغية تعمل على شيخوخة خلايا المخ بمعدل 8 سنوات، لتسلب المريض كفاءة الذاكرة والقدرة على التفكير السريع وفقا للأبحاث الطبية الحديثة.

ووجد الباحثون أن إصابة المرضى بالسكتات الدماغية تعنى تراجع تقدمهم فى اختبار الذاكرة والتفكير السريع- الذى يشتمل على 27 بندا- تراجعا حادا فى معدل أعمارهم أيضا بمعدل 7 – 9 أعوام بين عشية وضحاها.

وقالت الدكتورة ديبورا ليفين من جامعة "ميتشيجان" الأمريكية، إن النتائج تظهر المبلغ المعرفى للشيخوخة الناجمة عن السكتة الدماغية، وهو ما يؤكد على أهمية الوقاية منها وتجنبها.

وكان الباحثون قد عكفوا على تحليل بيانات أكثر من 4,900 شخص من البيض والسود تخطت أعمارهم 56 عاما، وذلك عن طريق قياس التغيرات فى درجات الاختبار المعرفى خلال الفترة من 1998- 2012.

وقد لاحظ الباحثون تراجع كفاءة الذاكرة والتفكير السريع بين المشاركين فى الدراسة خاصة ممن تعرضوا للسكتات الدماغية، فضلا عن تأثير العديد من العوامل الوراثية والبيئية مثل التدخين، مرض السكر.