أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي بمدينة تكريت شمال بغداد -
عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار -
أستاذة جامعة السويس: "لم اتحدث عن الجنس في المحاضرات.. ومتعودة على الرقص" -
السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

السكتة الدماغية تسرق 8 سنوات من وظائف المخ

Google+ Print
السكتة الدماغية تسرق 8 سنوات من وظائف المخ السكتة الدماغية تسرق 8 سنوات من وظائف المخ
كشفت الأبحاث الطبية الحديثة، أن الإصابة بالسكتة الدماغية تعمل على شيخوخة خلايا المخ بمعدل 8 سنوات، لتسلب المريض كفاءة الذاكرة والقدرة على التفكير السريع وفقا للأبحاث الطبية الحديثة.

ووجد الباحثون أن إصابة المرضى بالسكتات الدماغية تعنى تراجع تقدمهم فى اختبار الذاكرة والتفكير السريع- الذى يشتمل على 27 بندا- تراجعا حادا فى معدل أعمارهم أيضا بمعدل 7 – 9 أعوام بين عشية وضحاها.

وقالت الدكتورة ديبورا ليفين من جامعة "ميتشيجان" الأمريكية، إن النتائج تظهر المبلغ المعرفى للشيخوخة الناجمة عن السكتة الدماغية، وهو ما يؤكد على أهمية الوقاية منها وتجنبها.

وكان الباحثون قد عكفوا على تحليل بيانات أكثر من 4,900 شخص من البيض والسود تخطت أعمارهم 56 عاما، وذلك عن طريق قياس التغيرات فى درجات الاختبار المعرفى خلال الفترة من 1998- 2012.

وقد لاحظ الباحثون تراجع كفاءة الذاكرة والتفكير السريع بين المشاركين فى الدراسة خاصة ممن تعرضوا للسكتات الدماغية، فضلا عن تأثير العديد من العوامل الوراثية والبيئية مثل التدخين، مرض السكر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365