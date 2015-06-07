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واتس آب اليوم السابع:أم تلخص مأساة المصريين مع الثانوية فى قصيدة بالفيديو

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واتس آب اليوم السابع:أم تلخص مأساة المصريين مع الثانوية فى قصيدة بالفيديو واتس آب اليوم السابع:أم تلخص مأساة المصريين مع الثانوية فى قصيدة بالفيديو
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد المواطنين لأم تلقى قصيدة تلخص فيها مأساة البيوت المصرية مع الثانوية العامة.

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