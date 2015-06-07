تفتيش طلاب الثانوية بلجنة المنيرة باستخدام العصا الإلكترونية

شهدت لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين منذ قليل تفتيش طلاب الثانوية العامة، نظام حديث والذين يؤدون امتحان اللغة العربية باستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أى أجهزة إلكترونية تساعد الطلاب على الغش.

وأمر رئيس اللجنة بوقوف الطلاب فى طابور ومرور مشرفى الأمن الإدارى بالعصا الإلكترونية على الطلاب، حيث بدأ التفتيش بالنسبة للطالبات من أعلى الوجه والحجاب مرورا بباقى ملابسها.

فيما قام الرائد أحمد سليم، المكلف بتأمين لجنة الامتحانات، وقوة من أفراد الأمن، بتنظيم دخول الطلاب وعدم السماح لأولياء الأمور بدخول اللجنة مع أبنائهم.

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