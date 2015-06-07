تفتيش طلاب الثانوية بلجنة المنيرة باستخدام العصا الإلكترونية

وأمر رئيس اللجنة بوقوف الطلاب فى طابور ومرور مشرفى الأمن الإدارى بالعصا الإلكترونية على الطلاب، حيث بدأ التفتيش بالنسبة للطالبات من أعلى الوجه والحجاب مرورا بباقى ملابسها.
فيما قام الرائد أحمد سليم، المكلف بتأمين لجنة الامتحانات، وقوة من أفراد الأمن، بتنظيم دخول الطلاب وعدم السماح لأولياء الأمور بدخول اللجنة مع أبنائهم.
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