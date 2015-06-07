نصف مليون طالب ثانوى"نظام حديث" بالجمهورية يبدأون امتحان العربى

بدأ منذ قليل قرابة الـ"500 ألف طالب بالثانوية العامة نظام حديث أداء امتحان مادة اللغة العربية فى 1540 لجنة امتحانات على مستوى الجمهورية، حيث بدأت اللجنة فى التاسعة صباحا وتنتهى فى الثانية عشرة ظهراً.إعلان - Ads إعلان - Ads
23ألفا و630طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالنظام الحديث بالغربية
استبعاد رئيس لجنة ثانوية بالإسكندرية سمح لصحفيين بالتصوير داخل اللجنة
رئيس لجنة الثانوية العامة بمدرسة المنيرة يتسلم مظاريف أسئلة اللغة العربية
500 ألف طالب وطالبة يبدأون اليوم امتحانات الثانوية العامة بالنظام الحديث
400 ضابط و4000 فرد لتأمين امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية
7494 يواصلون امتحانات الثانوية العامة اليوم بالنظام الحديث فى الإسماعيلية
28 قيادة أمنية يتفقدون اليوم مدارس الجمهورية أثناء امتحانات الثانوية العامة