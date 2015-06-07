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نصف مليون طالب ثانوى"نظام حديث" بالجمهورية يبدأون امتحان العربى

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نصف مليون طالب ثانوى"نظام حديث" بالجمهورية يبدأون امتحان العربى نصف مليون طالب ثانوى"نظام حديث" بالجمهورية يبدأون امتحان العربى
بدأ منذ قليل قرابة الـ"500 ألف طالب بالثانوية العامة نظام حديث أداء امتحان مادة اللغة العربية فى 1540 لجنة امتحانات على مستوى الجمهورية، حيث بدأت اللجنة فى التاسعة صباحا وتنتهى فى الثانية عشرة ظهراً.

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