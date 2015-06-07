نصف مليون طالب ثانوى"نظام حديث" بالجمهورية يبدأون امتحان العربى

بدأ منذ قليل قرابة الـ"500 ألف طالب بالثانوية العامة نظام حديث أداء امتحان مادة اللغة العربية فى 1540 لجنة امتحانات على مستوى الجمهورية، حيث بدأت اللجنة فى التاسعة صباحا وتنتهى فى الثانية عشرة ظهراً.

23ألفا و630طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالنظام الحديث بالغربية

استبعاد رئيس لجنة ثانوية بالإسكندرية سمح لصحفيين بالتصوير داخل اللجنة

رئيس لجنة الثانوية العامة بمدرسة المنيرة يتسلم مظاريف أسئلة اللغة العربية

500 ألف طالب وطالبة يبدأون اليوم امتحانات الثانوية العامة بالنظام الحديث

400 ضابط و4000 فرد لتأمين امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

7494 يواصلون امتحانات الثانوية العامة اليوم بالنظام الحديث فى الإسماعيلية

28 قيادة أمنية يتفقدون اليوم مدارس الجمهورية أثناء امتحانات الثانوية العامة