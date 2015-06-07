تداول صورة لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة بعد دقائق من بدء اللجان

على الرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية، التوصل إلى بيانات مؤسس صفحة "شاومينج بيغشش طلاب الثانوية العامة"، وذلك بعد 3 سنوات من تأسيسه لها.

نشرت صفحات التسريب الإلكترونى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة ضوئية تزعم أنها لامتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة بعد دقائق من بدء الامتحان.

جدير بالذكر أن الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، أكد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع الغش الإلكترونى فى الثانوية العامة، موضحاً أن الطالب الذى يتم ضبطه ومعه "محمول" سيتم إلغاء المادة فى يوم الامتحان، ولو تم ضبطه يحاول تسريب الامتحان على "فيس بوك"، يتم تحويله للجنة انضباط وتؤدى إلى فصله ما بين عامين لثلاثة أعوام، وقال: "المعلم الذى يمنع الغش الإلكترونى ويستطيع ضبط أحد قبل أن يغش بالموبايل له مكافأة شهر، ومن يسهل الغش فى الامتحانا سيحرم من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وشهرين جزاء".

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