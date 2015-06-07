حصر الأراضى الفضاء بـ 6"أكتوبر" لتنفيذ وحدات جديدة ضمن "المليون وحدة"

وجه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى جهاز مدينة 6 أكتوبر، بحصر جميع الأراضى الفضاء، فى المدينة، واختيار مواقع مناسبة منها، لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، لمحدودى الدخل، ضمن مشروع المليون وحدة، وذلك لتزايد الطلب على المدينة، من قبل الشباب ومحدودى الدخل.

يأتى قرار الوزير فى الوقت الذى أعلن فيه أمس، طرح 13 ألف وحدة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، لمحدودى الدخل، فى المدينة، ويبدأ الحجز بها يوم 26 يوليو المقبل، وهى المرة الأولى التى يتم فيها طرح وحدات ضمن مشروع المليون وحدة، فى مدينة 6 أكتوبر ومحافظة الجيزة.

وقال الوزير خلال تفقده المدينة، أمس، أن هناك طلبا كبيرا من قبل المواطنين على المدينة، وبالتالى يجب تغطية هذا الطلب بوحدات متنوعة وفقا لمستويات الدخل، ما بين محدودى ومتوسطى الدخل.

وتفقد الوزير مشروع "ابنى بيتك"، وبخ خلالها مسئولى الشركة المنفذة لأعمال الطرق والمرافق فى المنطقتين السادسة والسابعة، بسبب تأخر الأعمال، رافضا إعطاء مهلة إضافية للتنفيذ لمدة 3 شهور وفقا لطلب الشركة، واكتفى بإعطائها شهرا واحدا، تنتهى 31 يوليو المقبل، للانتهاء من كافة الأعمال.

وأشاد الوزير بالخدمات المقدمة للمنطقة الثانية من المشروع، والانتهاء من الطرق فيها، معلنا بدء تنفيذ ملعبين ومركز شباب بالمنطقة.

وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من تطوير ميادين المدينة بالكامل، من بينها الحصرى والنادى وماجدة، خلال شهرين فقط، على أن يتم التنسيق مع مرور المدينة، وعدم السماح للباعة الجائلين بالتواجد مجددا فى الميادين، لإعادة رونق المدينة.

>فيما أكد الوزير على مسئولى الجهاز، سرعة البدء فى رفع كفاءة مشروع الأولى بالرعاية، وتوفير سويقة للباعة الجائلين بها.

وأعلن الوزير خلال تفقده محطة مياه أكتوبر، أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المحطة بطاقة 200 ألف متر مكعب فى اليوم، نهاية الشهر الجارى، وانتهاء المحطة بكامل طاقتها خلال شهر سبتمبر المقبل، والتى ستحل أزمة مياه الشرب بالمدينة، بجانب توفير خط من المحطة لمنطقة الهرم.

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