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جماعة سلفية تتبنى إطلاق صاروخ من غزة على جنوب إسرائيل

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جماعة سلفية تتبنى إطلاق صاروخ من غزة على جنوب إسرائيل جماعة سلفية تتبنى إطلاق صاروخ من غزة على جنوب إسرائيل
أعلنت جماعة سلفية غير معروفة فى غزة مسئوليتها عن اطلاق صاروخ من القطاع على مدينة عسقلان جنوب إسرائيل مساء أمس السبت.

وقالت الجماعة التى تطلق على نفسها اسم "سرية الشيخ عمر حديد..بيت المقدس" فى بيان نشرته مواقع مقربة من التنظيمات السلفية الجهادية فى غزة على الإنترنت اليوم الأحد إنها "قصفت مدينة عسقلان بصاروخ "كاتيوشا 130" مساء أمس السبت".

وأضافت أنها تهدى العملية إلى "الأسيرات والأسرى المضربين عن الطعام فى سجون اليهود وإلى إخواننا الأسرى فى سجون حماس".

وتبنت الجماعة ذاتها فى وقت سابق فى بيانين منفصلين إطلاق صاروخ على مدينة أسدود الساحلية التى تبعد نحو 40 كم عن القطاع يوم 26 مايو الماضى وإطلاق 3 صواريخ على عسقلان ومجلس مستوطنات "شاعر هنيغيف" بالنقب الغربى فى الثالث من الشهر الجارى ورد الجيش الإسرائيلى على ذلك بشن سلسلة هجمات على مواقع للمقاومة الفلسطينية فى مختلف أنحاء قطاع غزة.

وتقول الجماعة التى تتعاطف مع تنظيم داعش الإرهابى إن إطلاق الصواريخ يأتى ردا على الحملة التى تشنها حماس ضد عناصر التيار السلفى بالقطاع وانتقاما لمقتل أحد أنصارها فى تبادل لإطلاق النار مع الأجهزة الأمنية فى مدينة غزة.

وكان الجيش الإسرائيلى أعلن مساء أمس السبت عن سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة قرب مدينة عسقلان الساحلية شمالى القطاع دون وقوع إصابات أو أضرار.

وردا على إطلاق الصاروخ ، شن سلاح الجو الإسرائيلى فجر اليوم (الأحد) غارة على موقع تابع لكتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس شمال قطاع غزة مما أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة دون إصابات بشرية.

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مصر 365