بدء فعاليات مؤتمر التكتلات الاقتصادية الإفريقية بشرم الشيخ

تبدأ صباح اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر التكتلات الاقتصادية الإفريقية، حيث تم الانتهاء من إعداد القاعة الرئيسية، ورفعت أعلام الدول الإفريقية المشاركة فى المؤتمر بشرم الشيخ.
واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، فجر اليوم، عددًا من الوفود التي تضم رجال أعمال ومستثمرين من مختلف الدول العربية والأجنبية والإفريقية، إيذانا بانطلاق فعاليات الاجتماعات التحضيرية لفعاليات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات اقتصادية إفريقية “الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا”، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤساء وقادة 26 دولة إفريقية أعضاء التكتلات الثلاثة ووزراء التجارة فى تلك الدول.
وتبدأ اجتماعات كبار المسؤولين والخبراء، فى تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد، لتحضير التقارير الخاصة التى ستعرض على الرؤساء وتشمل تقريرًا عن الاجتماع الثالث للتجمعات على مستوى الوزراء والذى عقد فى العاصمة البوروندية بجمبورا واتفاقية منطقة التجارة الحرة، فضلًا عن خطة وخارطة الطريق التى وضعت أسس ومبادئ التفاوض.
وستجرى اجتماعات موسعة غدًا الإثنين على مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء التى سيتم خلالها مناقشة كل التفاصيل الخاصة باتفاق التجارة الحرة واستعراض أهم الخطوات التنفيذية والجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاق وأثره الإيجابى فى حركة التجارة البينية للدول الأعضاء لتلك التكتلات.
وتختتم الفعاليات بعقد القمة الرئاسية يوم الأربعاء للدول الأعضاء التى ستشهد التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الثلاثة.
أ ش أ