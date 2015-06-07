بدء فعاليات مؤتمر التكتلات الاقتصادية الإفريقية بشرم الشيخ

تبدأ صباح اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر التكتلات الاقتصادية الإفريقية، حيث تم الانتهاء من إعداد القاعة الرئيسية، ورفعت أعلام الدول الإفريقية المشاركة فى المؤتمر بشرم الشيخ.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، فجر اليوم، عددًا من الوفود التي تضم رجال أعمال ومستثمرين من مختلف الدول العربية والأجنبية والإفريقية، إيذانا بانطلاق فعاليات الاجتماعات التحضيرية لفعاليات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات اقتصادية إفريقية “الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا”، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤساء وقادة 26 دولة إفريقية أعضاء التكتلات الثلاثة ووزراء التجارة فى تلك الدول.