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طائرات التحالف العربى تقصف مقر القيادة العامة للقوات المسلحة اليمنية

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طائرات التحالف العربى تقصف مقر القيادة العامة للقوات المسلحة اليمنية طائرات التحالف العربى تقصف مقر القيادة العامة للقوات المسلحة اليمنية
استهدفت طائرات دول التحالف العربى فجر اليوم مقر القيادة العامة للقوات المسلحة اليمنية ورئاسة هيئة الأركان ودوت ثلاثة انفجارات عنيفة من داخل المقر.

كانت الطائرات قد استهدفت قبل هذا القصف بقليل موقع جبل النهدين المطل على دار الرئاسة.

وأوضح موقع "المصدر أولاين" التابع لحزب التجمع اليمنى للإصلاح الإخوان المسلمين، أن هناك ضحايا بالعشرات نتيجة القصف على مقر القيادة، ونقل عن مصدر عسكرى أن عددا من الجنود باتوا ليلتهم فى المعسكر بعد بدء صرف رواتبهم ابتداء من الأمس.

وذكر المصدر أن قائد المعسكر الذى يتبع ألوية الحماية الرئاسية تعمد تأجيل صرف الرواتب الذى كان من المفترض أن يكونوا قد تسلموه منذ أكثر من أسبوع كباقى زملائهم مما اضطر الجنود للنوم فى عنابر المعسكر.

وهذه هى المرة الثانية التى تستهدف فيها طائرات التحالف مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الذى تسيطر عليه جماعة الحوثيين خلال أقل من أسبوع.

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