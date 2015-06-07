حبس أمين شرطة لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالشيخ زايد

أمرت نيابة أول أكتوبر بحبس أمين شرطة مفصول 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش.

تلقى اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، ومعاونه الرائد أحمد أبو المجد يفيد القبض على أمين شرطة فى كمين أمنى بمنطقة الشيخ زايد لتفقد الحالة الأمنية، وعثر بحوزته على 2 كيلو حشيش.

وبمناقشة العميد حسن عليوة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق..