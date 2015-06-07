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القبض على عاطلين بحوزتهما 18 لفافة بانجو بأسوان

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القبض على عاطلين بحوزتهما 18 لفافة بانجو بأسوان القبض على عاطلين بحوزتهما 18 لفافة بانجو بأسوان
تمكنت مباحث كوم أمبو، اليوم الأحد، من ضبط عاطلين بحيازتهم 18 لفافة من مخدر البانجو بغرض الاتجار فيها، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة.

كان رجال المباحث، قد قاموا بحملة تفتيشية بدائرة مركز كوم أمبو، برئاسة العميد خالد الشاذلى، رئيس مباحث المديرية، أسفرت عن ضبط المتهم ( فهمى. ع ) 24 سنة، والذى تبين أنه سبق اتهامه فى قضية ألعاب نارية، والمتهم (أحمد. ح) 14 سنة وبحيازتهما (600) جرام من نبات البانجو المخدر مقسمة على لفافات وذلك أثناء تواجدهما بمدينة كوم أمبو.

تحرر عن ذلك المحضر (2660) إدارى كوم أمبو، وجارى العرض على نيابة المركز لتولى التحقيق.

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مصر 365