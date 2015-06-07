متورطون فى قتل 5 مواطنين بسوهاج يطعنون على الحكم بإعدامهم

تقدمت هيئة الدفاع عن 8 متهمين صادرة ضدهم أحكام بالإعدام والمؤبد، بطعن أمام محكمة النقض لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، لاتهامهم بالتورط فى قتل 5 مواطنين خلال اشتباكات اندلعت بمركز المراغة محافظة سوهاج بسبب خصومة ثأرية.

وقضت محكمة جنايات سوهاج، منتصف شهر مارس الماضى، بإعدام 6 متهمين شنقاً، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن المؤبد، بعد اتهامهم بقتل 5 أفراد فى خصومة ثأرية بدائرة مركز المراغة.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من عام 2013 عندما تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين ومصاب، بناحية الشيخ شبل دائرة مركز المراغة.

وكشفت التحريات، عن أنه أثناء استقلال المجنى عليهم جرارا زراعيا بمقطورة بالطريق المؤدى لقرية الشيخ شبل قام المتهمون باعتراض طريق المجنى عليهم وإطلاق وابل من الأعيرة النارية من أسلحة آلية كانت بحوزتهم تجاههم، مما نتج عنه مصرعهم، تم ضبط المتهمين، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.