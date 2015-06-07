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رئيس لجنة الثانوية العامة بمدرسة المنيرة يتسلم مظاريف أسئلة اللغة العربية

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رئيس لجنة الثانوية العامة بمدرسة المنيرة يتسلم مظاريف أسئلة اللغة العربية رئيس لجنة الثانوية العامة بمدرسة المنيرة يتسلم مظاريف أسئلة اللغة العربية
تسلم منذ قليل، رئيس لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين أوراق ومظاريف أسئلة امتحانات اللغة العربية، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة نظام حديث اليوم اختبار مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك تحت حراسة الشرطة وأفراد الأمن الإدارى بإدارة السيدة زينب التعليمية.

وفى سياق متصل، توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات تمهيدا لدخول لجنة السير فى التاسعة صباحا.

ويتابع محمد سعد رئيس امتحانات الثانوية العامة، وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان من خلال الغرفة الرئيسية لمتابعة أعمال الامتحانات بديوان عام الوزارة.

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