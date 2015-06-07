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استبعاد رئيس لجنة ثانوية بالإسكندرية سمح لصحفيين بالتصوير داخل اللجنة

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استبعاد رئيس لجنة ثانوية بالإسكندرية سمح لصحفيين بالتصوير داخل اللجنة استبعاد رئيس لجنة ثانوية بالإسكندرية سمح لصحفيين بالتصوير داخل اللجنة
كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم المصرية، أن رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، استبعد أحد رؤساء لجان الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية سمح لبعض الإعلاميين والصحفيين دخول لجنة الامتحان قبل بدء اللجنة، موضحا أنه تم تكليف أحد رؤساء اللجان الاحتياطيين لمباشرة العمل.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تسعى إلى توفير الجو المناسب للطلاب حتى يتمكنوا من الإجابة على الأسئلة، مشيرا إلى أنه لو تم السماح لكل الزائرين بدخول لجان الامتحانات سيتحول الأمر لفوضى داخل اللجان.

الجدير بالذكر أن اليوم هو الثانى فى ماراثون الثانوية العامة، حيث اختبر أمس السبت طلاب النظام القديم، ويؤدى اليوم الأحد طلاب النظام الحديث امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

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