الأرصاد الجوية: ارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة غربا والرياح أغلبها شمالية شرقية إلى معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطرابات الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر: درجات الحرارة فى

القاهرة

الإسكندرية

شرم الشيخ

أسوان

العظمى 35 والصغرى 22، ودرجات الحرارة فىالعظمى 32 والصغرى 19 ودرجات الحرارة فىالعظمى 38 والصغرى 27 ودرجات الحرارة فىالعظمى 45 والصغرى 28.