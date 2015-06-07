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لمريض السكر.. بغذائك تجنب المضاعفات

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لمريض السكر.. بغذائك تجنب المضاعفات لمريض السكر.. بغذائك تجنب المضاعفات
مرض السكر يعد من أخطر الأمراض التى تسبب فى مرور المريض بالكثير من المضاعفات إذا تم إهمالها، ومن هذه المضاعفات الفشل الكلوى وضعف فى الجهاز المناعى، مما يتطلب اتباع نظام غذائى قليل السعرات الحرارة ومفيد للجسم لضبط السكر وتجنب المضاعفات.

وحول ذلك يشير الدكتور مصطفى عبد العزيز استشارى الباطنة والسكر ورئيس قسم الباطنة فى مستشفى الهرم، أن التوعية من أهم الأشياء التى ينصح بتقدمها للمريض بمرض السكر، ويجب أن يتعرف المريض جيدا على طبيعة هذا المرض بمضاعفاته.

ويتابع رئيس قسم الباطنة فى مستشفى الهرم، أن الأشخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض إذا كان هناك تاريخ مرضى فى العائلة، ولذلك ينصح بإجراء التحاليل الخاصة باكتشاف المرض مبكرا، كالتحليل العشوائى والتراكمى والصائم والفاطر.

ويضيف رئيس قسم الباطنة فى مستشفى الهرم، أن طريقة التغذية السليمة لمرض السكر تعد من أهم الأشياء التى ينصح بالاهتمام بها، وذلك لتجنب ارتفاعه، فينصح بإكثارهم لتناول البروتين والسلطة الخضراء والكاربوهادريت لأنها سهلة الهضم، مع الاهتمام بتناول الماء بكثرة، فهذا يساعد على الحد من ارتفاع نسبة السكر فى الدم .

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مصر 365