أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي بمدينة تكريت شمال بغداد -
عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار -
أستاذة جامعة السويس: "لم اتحدث عن الجنس في المحاضرات.. ومتعودة على الرقص" -
السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

زيادة نشاط الغدة الدرقية يؤثر على الكلى ويؤدى إلى اختلال وظائفها

Google+ Print
زيادة نشاط الغدة الدرقية يؤثر على الكلى ويؤدى إلى اختلال وظائفها زيادة نشاط الغدة الدرقية يؤثر على الكلى ويؤدى إلى اختلال وظائفها
أكد الدكتور وائل فراج أستاذ السكر والغدد الصماء بطب طنطا هناك علاقة بين أمراض الغدة الدرقية والكلى.

وقال وجد إن هناك علاقة بين زيادة إفراز الغدة الدرقية والإصابة بأمراض الكلى، حيث إن زيادة نشاط الغدة الدرقية يؤدى إلى زيادة كمية الدم التى تصل إلى الكلى كما أنة له تأثير مباشر على الغدة الدرقية نفسها ويؤدى إلى اختلال بوظائف الكلى وإلى حدوث تأثير سلبى على وظائف الكلى.

وأشار أنه مع مرور الوقت يؤدى إلى حدوث الفشل الكلوى وفى المقابل نقص إفراز الغدة الدرقية يؤدى إلى اختلال حاد فى وظائف الكلى وتأثيره السلبى يؤدى إلى حدوث تورم شديد بالوجه والقدمين مما قد يؤدى إلى زيادة نسبة الإصابة بالفشل الكلوى لذلك ينصح بالاهتمام بعمل كشف دورى لوظائف الكلى من خلال تحليل الدم للمرضى المصابين بالسكر لتجنب الإصابة بالفشل الكلوى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365