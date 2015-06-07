زيادة نشاط الغدة الدرقية يؤثر على الكلى ويؤدى إلى اختلال وظائفها

أكد الدكتور وائل فراج أستاذ السكر والغدد الصماء بطب طنطا هناك علاقة بين أمراض الغدة الدرقية والكلى.

وقال وجد إن هناك علاقة بين زيادة إفراز الغدة الدرقية والإصابة بأمراض الكلى، حيث إن زيادة نشاط الغدة الدرقية يؤدى إلى زيادة كمية الدم التى تصل إلى الكلى كما أنة له تأثير مباشر على الغدة الدرقية نفسها ويؤدى إلى اختلال بوظائف الكلى وإلى حدوث تأثير سلبى على وظائف الكلى.

وأشار أنه مع مرور الوقت يؤدى إلى حدوث الفشل الكلوى وفى المقابل نقص إفراز الغدة الدرقية يؤدى إلى اختلال حاد فى وظائف الكلى وتأثيره السلبى يؤدى إلى حدوث تورم شديد بالوجه والقدمين مما قد يؤدى إلى زيادة نسبة الإصابة بالفشل الكلوى لذلك ينصح بالاهتمام بعمل كشف دورى لوظائف الكلى من خلال تحليل الدم للمرضى المصابين بالسكر لتجنب الإصابة بالفشل الكلوى.