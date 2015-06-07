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اليوم.. جامعة القناة تواصل فعاليات الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة

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اليوم.. جامعة القناة تواصل فعاليات الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة اليوم.. جامعة القناة تواصل فعاليات الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة
تواصل اليوم الأحد، جامعة قناة السويس فعاليات الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة، الذى ينظمه المنتدى المصرى للتنمية المستدامة، بالتعاون والتنسيق مع الجامعة حول مخطط تطوير وتنمية إقليم قناة السويس، فى إطار التنمية المستدامة.

وتأتى الفاعلية تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة محافظ الإسماعيلية اللواء يس طاهر، والدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة، والدكتور سامى هاشم نائب رئيس جامعة قناة السويس لفرع العريش، والدكتور كمال شاروبيم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور إبراهيم فارس عميد كلية الطب البيطرى بجامعة القناة، وبحضور نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعة، وممثلى الهيئات الحكومية وجامعة الدول العربية والجامعات المصرية وشباب.

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مصر 365