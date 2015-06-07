لجنة الصيدلة الإكلينيكية بالأقصر تنظم مؤتمرا علميا وتتعاون مع مديرية الصحة

قرر أعضاء لجنة الصيدلة الإكلينيكية بنقابة الصيادلة بالأقصر، أمس، تنظيم مؤتمر علمى ضخم خلال الفترة المقبلة، وكذلك إجراء كورسات تدريبية للصيادلة بالمحافظة، وإصدار مجلة شهرية، جاء ذلك خلال اجتماعها الأول بنقابة صيادلة الأقصر، بحضور عدد من الصيادلة بالمحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عمر رئيس اللجنة،خلال الاجتماع، أنه يسعى من خلال عمله فى النقابة، إلى التعاون مع إدارة الصيدلة بمديرية الصحة، خلال الأيام المقبلة، وتوقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين، وتنفيذ عدد كبير من المشروعات بالمحافظة.