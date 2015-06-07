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السيسى يفتتح اليوم مشروعات للهيئة الهندسية والخدمة الوطنية بالقوات المسلحة

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السيسى يفتتح اليوم مشروعات للهيئة الهندسية والخدمة الوطنية بالقوات المسلحة السيسى يفتتح اليوم مشروعات للهيئة الهندسية والخدمة الوطنية بالقوات المسلحة
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأحد، افتتاح عدد من المشروعات التى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لخدمة المواطنين، بحضور الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة والإعلاميين.

وتأتى المشروعات التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، فى إطار خطة الدولة الشاملة للتنمية، التى تساهم القوات المسلحة وأجهزتها المختلفة فى دعمها.

- مصدر: الرئيس يفتتح اليوم ميناء بدر بالسويس عبر "الفيديو كونفرانس"

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