وزير التموين: طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ بيع الخبز المدعم

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح الخضراوات والفاكهة، والبقول بمنافذ بيع الخبز البلدى المدعم التابعة لشركة المصريين، وذلك لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار منخفضة لمواجهة جشع التجار.

وأضاف وزير التموين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تعمل حاليًا على طرح منتجات الخضرتوات والفاكهة بالأسواق، لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى العمل على توفير السلع الغذائية، إضافة إلى أنه سيتم استخدام العديد من أكشاك الخبز التابعة لشركة المصريين، والتى يبلغ عددها 2000 منفذ لبيع الخضراوات والفاكهة، وكذلك السيارات التابعة لها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض أسعار الخضراوات والفاكهة وبعض السلع والمنتجات الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية، بنسبة تتراوح من 20 إلى 25%، تيسيراً على المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار فى الأسواق.

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