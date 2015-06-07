أخبار عاجلة

شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
الأزهر الشريف يدين الهجوم الإرهابي بمدينة تكريت شمال بغداد -
عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار -
أستاذة جامعة السويس: "لم اتحدث عن الجنس في المحاضرات.. ومتعودة على الرقص" -
السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التموين: طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ بيع الخبز المدعم

Google+ Print
وزير التموين: طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ بيع الخبز المدعم وزير التموين: طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ بيع الخبز المدعم
أكد الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، أنه سيتم طرح الخضراوات والفاكهة، والبقول بمنافذ بيع الخبز البلدى المدعم التابعة لشركة المصريين، وذلك لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار منخفضة لمواجهة جشع التجار.

وأضاف وزير التموين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تعمل حاليًا على طرح منتجات الخضرتوات والفاكهة بالأسواق، لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى العمل على توفير السلع الغذائية، إضافة إلى أنه سيتم استخدام العديد من أكشاك الخبز التابعة لشركة المصريين، والتى يبلغ عددها 2000 منفذ لبيع الخضراوات والفاكهة، وكذلك السيارات التابعة لها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض الخضراوات والفاكهة وبعض السلع والمنتجات الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية، بنسبة تتراوح من 20 إلى 25%، تيسيراً على المواطنين ومواجهة غلاء الأسعار فى الأسواق.

- وزير التموين: شركات إيطالية عرضت الاستثمار فى المركز اللوجستى للحبوب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان

تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

رسميا.. وزير التموين يعلن إضافة المواليد من عمر عامين على البطاقة التموينية للأسرة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان

التموين: وصول 96 ألف طن دواجن الشهر المقبل قبل حلول رمضان