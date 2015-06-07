أعراض وأسباب الإصابة بارتفاع ضغط المخ الحميد

ارتفاع الضغط الحميد بالمخ

ارتفاع الضغط الحميد من الأمراض التى تزيد فرصة إصابة النساء بها، وهو عبارة عن ارتفاع نسبة الضغط بالمخ عن المعدل الطبيعى للضغط ويصاحبه ظهور بعض الأعراض مثل الصداع والهزلان والزغللة .>وحول ذلك يقول الدكتور أحمد عياد أخصائى جراحة المخ الأعصاب، ارتفاع ضغط المخ الحميد هو عبارة عن حدوث ارتفاع فى ضغط المخ عن النسبة الطبيعة إلى فوق 30 مليميتر زئبق وبينما الضغط المخ الطبيعى يترواح ما بين 10 إلى 20 مليميتر زئبق.>ويستكمل د. عياد قائلا "لا يوجد سبب طبى واضح يؤكد حدوث ارتفاع ضغط المخ الحميد إلا أن هناك بعض النظريات العلمية التى تفسر أسباب الإصابة بارتفاع ضغط المخ الحميد وأهمهما":>1)النساء أكثر عرضه للإصابة خاصة ما بين سن الثلاثين إلى سن الخمسين وخاصة اللاتى يعانين من السمنة والبدانة أو بسب كثرة الإنجاب، جميع هذه العوامل تزيد من فرص حدوث ارتفاع الضغط الحميد عند النساء.>2)الإصابة ببعض الفيروسات EPV التى تصيب المخ.>3) بعض العوامل الوراثية والمناعية التى تصيب الأشخاص مثل الروماتيد.

أعرض الإصابة بارتفاع ضغط المخ الحميد

>ويتابع د. عياد قائلا "هناك بعض الأعراض التى تظهر على الأشخاص نتيجة إصابتهم بارتفاع الضغط الحميد وأهمها"

>1)الصداع المزمن والمستمر والذى يستمر لفترات طويلة دون الاستجابة لمسكنات.

>2)حدوث زغللة بالعين أو الشعور بفلاش ضوئى أمام العين .

>3)الميل للقىء .

>4)هزلان وخمول بالجسم .

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أهم طرق تشخيص وعلاج ارتفاع الضغط الحميد

>وأضاف د. عياد قائلا "يتم تشخيص ارتفاع الضغط الحميد من خلال إجراء فحص على قاع العين وفى حالة التأكد من وجود ارتشاح بالعصب البصرى بالعين يتم وصف علاج دوائى مع إجراء بذل متكرر للسائل النخاعى لتخفيف ضغط المخ".