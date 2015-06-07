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مكرم محمد أحمد عن تعاون الإخوان و6 إبريل:"اتلم المتعوس على خايب الرجا"

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مكرم محمد أحمد عن تعاون الإخوان و6 إبريل:"اتلم المتعوس على خايب الرجا" مكرم محمد أحمد عن تعاون الإخوان و6 إبريل:"اتلم المتعوس على خايب الرجا"
قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، إن دعوات تنظيم الإخوان الإرهابى للتظاهر فى ذكرى تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى ليس لها قيمة، موضحًا أن الجماعة الإرهابية لم تتوقف عن التظاهر، لأنهم يخرجون فى بعض المناطق لهم فيها أنصار، مثل عين شمس وغيرها.

وأضاف مكرم، لـ"اليوم السابع"، معلقًا على انضمام حركة 6 لدعوة الإخوان: "اتلم المتعوس على خايب الرجا"، موضحًا أن الشعب المصرى أصبح يبغض جماعة الإخوان، ومن يرتمى فى أحضانها من التنظيمات الموالية لها، وقال: "الإخوان تحاول الضغط على الدولة من خلال إحداث حالة من الفزع فى المجتمع من جديد، لتخرج أصوات تُطالب بالتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية".

- بالفيديو..قيادى بـ"6 أبريل" يهاجم السيسى على قناة الشرق الإخوانية

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مصر 365

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