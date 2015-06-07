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جامعة حلوان: تخصيص 28 لجنة لامتحان الطلاب المحبوسين بالسجون

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جامعة حلوان: تخصيص 28 لجنة لامتحان الطلاب المحبوسين بالسجون جامعة حلوان: تخصيص 28 لجنة لامتحان الطلاب المحبوسين بالسجون
قال الدكتور سمير الدمرداش نائب رئيس جامعة حلوان، لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة خصصت 28 لجنة لامتحان الطلاب المحبوسين بالسجون، ومن بينها 14 حالة بكلية التجارة، و6 حالات بكلية الصيدلة، و4 حالات بكلية الآداب، وحالة واحدة بكلية الخدمة الاجتماعية وأخرى بكلية حاسبات ومعلومات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أنه تم تخصيص 16 لجنة طبية خاصة للطلاب خلال فترة الامتحانات بالجامعة، فى كليات التجارة، والخدمة الاجتماعية، والآداب والحقوق والتربية.

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