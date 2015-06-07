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"الوفد": تشكيل قائمة انتخابية موحدة تجمع 102 حزب سياسى "مستحيل"

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"الوفد": تشكيل قائمة انتخابية موحدة تجمع 102 حزب سياسى "مستحيل" "الوفد": تشكيل قائمة انتخابية موحدة تجمع 102 حزب سياسى "مستحيل"
قال حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، إن حزبه تعلم من أخطاء الماضى فى تدشين قائمة مدنية موحدة، موضحًا "لدينا تجربة قوية ومعلومات عما سيحدث، فمن المستحيل أن يقوم 102 حزب بعمل قائمة مشتركة" .

وأضاف الخولى لـ"اليوم السابع"، أنه من الممكن تشكيل قائمة تجمع القوى الحزبية الكبيرة مع بعض الشخصيات العامة، وفرص نجاحها ستكون كبيرة، ويمكن نجاح مشاورات تشكيل مثل هذا النوع من القوائم من خلال تقديم بعض التنازلات، فليس من الضرورى أن تشتمل القائمة على رئيس حزب أو هيئته العليا.

وأوضح، أنه من المفترض أن نغير فى القانون، وأن يتم حل أى حزب سياسى ما لم يتحصل على مقعد فى البرلمان فى مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ومن ثمَّ سيتم تنقية الحياة السياسية من أحزاب الشخص الواحد.

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