أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبدع وتتألق في الغناء أغنية " إنت " -
أهداف مباراة شتوريل وبنفيكا فى إياب نصف نهائى كأس البرتغال 3/3 -
تشيلسي يجلد السيتي بهدفين في قمة «البريمير ليج» -
فيديو| يوفنتوس يخسر من نابولي ويضرب موعدًا مع لاتسو في نهائي الكأس -
هال سيتي يتخطى ميدلزبره برباعية -
«البريمير ليج»| آرسنال يدك وست هام بثلاثية.. وتوتنهام يواصل مطاردة تشيلسي -
شاهد.. لاعب نابولي يسجل هدف تاريخي في شباك يوفنتوس -
مساء dmc -أهم تصريحات الرئيس السيسي في لقاؤه مع مجموعة من المسئولين السياسيين والعسكريين بمقر إقامته -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الثلاثاء.."بيت العائلة" يبحث الميزانية وتجديد الخطاب الدينى بحضور البابا

Google+ Print
الثلاثاء.."بيت العائلة" يبحث الميزانية وتجديد الخطاب الدينى بحضور البابا الثلاثاء.."بيت العائلة" يبحث الميزانية وتجديد الخطاب الدينى بحضور البابا
قال الأب رفيق جريش، مدير المكتب الصحفى بالكنيسة الكاثوليكية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية ستجتمع يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو الجارى، بمشيخة الأزهر، بحضور البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وممثلى الكنائس لمناقشة تقارير لجان بيت العائلة.

من جهته، قال جرجس صالح، عضو الأمانة العامة لبيت العائلة، ومقرر لجنة الطوارئ التنفيذية لـ"اليوم السابع"، إن اجتماع الأمانة العامة لبيت العائلة سيناقش تقارير اللجان الخاصة بالميزانية والتمويل ووثيقة التعليم والتنسيق مع وزارة الشباب، ونشاط لجنة تجديد الخطاب الدينى، مشيرًا إلى أن آخر انعقاد كان للجنة فى فبراير العام الماضى، والذى كان مقررًا له فبراير العام الجارى إلا أنه تم تأجيله.

وأوضح صالح، أنه من المقرر أن يحضر الاجتماع البابا تواضروس الثانى، والدكتور أحمد الطيب، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، والأنبا يوحنا قلته من الكنيسة الكاثوليكية، وممثلين للكنائس ومقررى اللجان ببيت العائلة.

- "بيت العائلة": ندرب الأئمة والقساوسة على كيفية التواصل والتأثير

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365