الثلاثاء.."بيت العائلة" يبحث الميزانية وتجديد الخطاب الدينى بحضور البابا

قال الأب رفيق جريش، مدير المكتب الصحفى بالكنيسة الكاثوليكية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية ستجتمع يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو الجارى، بمشيخة الأزهر، بحضور البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وممثلى الكنائس لمناقشة تقارير لجان بيت العائلة.

من جهته، قال جرجس صالح، عضو الأمانة العامة لبيت العائلة، ومقرر لجنة الطوارئ التنفيذية لـ"اليوم السابع"، إن اجتماع الأمانة العامة لبيت العائلة سيناقش تقارير اللجان الخاصة بالميزانية والتمويل ووثيقة التعليم والتنسيق مع وزارة الشباب، ونشاط لجنة تجديد الخطاب الدينى، مشيرًا إلى أن آخر انعقاد كان للجنة فى فبراير العام الماضى، والذى كان مقررًا له فبراير العام الجارى إلا أنه تم تأجيله.

وأوضح صالح، أنه من المقرر أن يحضر الاجتماع البابا تواضروس الثانى، والدكتور أحمد الطيب، والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، والأنبا يوحنا قلته من الكنيسة الكاثوليكية، وممثلين للكنائس ومقررى اللجان ببيت العائلة.

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