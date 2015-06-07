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بالفيديو.. محلب: طلبت من وزير الداخلية التدخل لإنهاء الأزمة مع "المحامين"

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بالفيديو.. محلب: طلبت من وزير الداخلية التدخل لإنهاء الأزمة مع "المحامين" بالفيديو.. محلب: طلبت من وزير الداخلية التدخل لإنهاء الأزمة مع "المحامين"
قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إنه يتابع أزمة المحامين وضابط الشرطة، لكنه لم يتدخل شخصيًا، مشيرًا إلى أنه طلب من وزير الداخلية التدخل لإنهاء الأزمة بين "ركنى العدالة" فى .

وأوضح "محلب"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج العاشرة مساءً، أن الضابط المتهم بالاعتداء على المحامى محبوس حاليًا وهذا يخفف من الغضب، مضيفًا: "يكفى أن وزير الداخلية والنائب العام وجها له الاتهام"، لافتًا أنها أخطاء فردية، وعلى الجميع احتواء الأزمات والاصطفاف لمواجهة التحديات.
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- سامح عاشور: بيان مشترك لـ"الداخلية" و"المحامين" خلال ساعات لاحتواء الأزمة

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مصر 365

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