جامعة الأزهر: حجب نتيجة 25% من الطلاب لعدم سدادهم المصاريف

قال الدكتور أحمد حسنى، نائــب رئيس جامعة الأزهر لشئون فرع البنات، إن إدارة الجامعة ستقوم بحجب نتيجة الطلاب الذين امتنعوا عن دفع المصاريف الدراسية منذ بداية انطلاق العام الدراسى، لحين تسديد كل الرسوم، وبعدها يتمكن الطالب من معرفة نتيجته النهائية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما لا يقل عن 25% من الطلاب قد امتنعوا عن سداد مصاريف الجامعة خلال هذا العام، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تظهر نتيجة العام الدراسى عقب انتهاء الامتحانات بـ15 يومًا، وسيتم اعتمادها بالقريب العاجل.

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