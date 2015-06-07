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حركة إخوانية بالفيوم تتبنى مسئولية استهداف مركز شرطة يوسف الصديق بالرصاص

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حركة إخوانية بالفيوم تتبنى مسئولية استهداف مركز شرطة يوسف الصديق بالرصاص حركة إخوانية بالفيوم تتبنى مسئولية استهداف مركز شرطة يوسف الصديق بالرصاص
أعلنت حركة "العقاب الثورى" المؤيدة لجماعة الإخوان، مسئوليتها عن عدد من أحداث العنف التى وقعت فى الفيوم خلال الأيام الماضية، حيث اعترفت فى بيان صدر عنها، أنها نفذت مجموعة من أعمال العنف فى عدد من المصالح العام والحكومية، ردًا على حملات أجهزة الأمن ضد الإخوان فى قرية أباظة بالفيوم.

وأكدت الحركة، فى بيانها، أنها استهدفت مركز شرطة يوسف الصديق بوابل من الرصاص، وهو ما أسفر عن تحطيم لوحة الطاقة الموجودة بالمركز، وإصابة عدد من أفراد الأمن، كما شملت العمليات التى اعترفت بها الحركة تفجير قنبلة بمبنى مجلس مدينة الفيوم وهجوم مسلح على نقطة شرطة قوتة بمركز يوسف الصديق.

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