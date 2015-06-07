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تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما بتهمة الاستيلاء على مفتاح سيارة وسرقتها

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تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما بتهمة الاستيلاء على مفتاح سيارة وسرقتها تجديد حبس مسجل خطر 15 يوما بتهمة الاستيلاء على مفتاح سيارة وسرقتها
جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجديدة حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة موظفة، وكانت نيابة مصر الجديدة قد أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة موظفة.

واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة بقيامه بسرقة السيارة باستخدام المفتاح الأصلى عقب الاستيلاء عليه من مسكن المجنى عليها بأسلوب التسلق، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة واتهمته بالسرقة.

وقد تمكن رجال مباحث قسم شرطة عين شمس من ضبط "على . م . ى" 29 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم (مسجل خطر) سرقات عامة تحت رقم 4221 فئة (ج) عين شمس والسابق اتهامه فى 20 قضية آخرها 17898 لسنة 2012م السلام أول "سرقة"، حال استقلاله السيارة رقم (ى س ج 642 ماركة هيونداى جيلى سوداء موديل 2009)، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 5442 لسنة 2015م جنح مصر الجديدة بتاريخ 14/5/2015م، ملك إيمان محمود 29 سنة موظفة ومقيمة دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

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مصر 365

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