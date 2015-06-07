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خادم الحرمين يتلقى إتصالين من الرئيسين السودانى والتركى

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خادم الحرمين يتلقى إتصالين من الرئيسين السودانى والتركى خادم الحرمين يتلقى إتصالين من الرئيسين السودانى والتركى
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفيا مساء أمس السبت من الرئيس السودانى عمر حسن البشير عبر خلاله عن تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين فى وفاة الأميرة جواهر بنت عبد العزيز آل سعود .

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس السودانى على مشاعره الطيبة ، سائلا الله العلى القدير ألا يريه أى مكروه .

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين إتصالا هاتفيا مماثلا من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أعرب خلاله عن عزائه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين فى وفاة الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز آل سعود .

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس التركى على مشاعره الأخوية النبيلة، سائلا الله تعالى ألا يريه أى مكروه .
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