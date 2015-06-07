للحوامل.. لو جالك سكر حمل اعرفى طرق علاجه وتأثيره على الجنين

سكر الحمل

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سكر الحمل من المشاكل الصحية التى تصيب النساء فترة الحمل مما يساهم فى شعور الحامل ببعض القلق والمخاوف على تأثير ذلك على صحة الجنين.حول ذلك يقول دكتور أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء، إن سكر الحمل هو عبارة عن إصابة السيدات الحوامل واللاتى لم يصبن بمرض السكر من قبل، ولكن لديهن استعدادا لارتفاع فى مستوى السكر بالدم، حيث يصيب حوالى 4% من النساء الحوامل.

ويستكمل د. السبعاوى قائلا "يؤدى إصابة المرأة بسكر الحمل إلى ولادة طفل بدين مما يترتب عليه حدوث بعض المشاكل الصحية عند الولادة مثل الولادة القيصرية بسبب زيادة الأنسولين الذى يؤدى لانخفاض مستوى السكر بالدم عند الولادة منخفض جدا".

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علاج سكر الحمل

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ويتابع د. السبعاوى قائلا "يهدف علاج الحوامل المصابات بسكر الحمل إلى ضبط مستويات السكر وذلك من خلال مراعاة الالتزام بالنظام الغذائى الصحى والفحص اليومى لنسبة السكر بالدم وتناول جرعات الأنسولين فى الأوقات المحددة".

وأضاف د. السبعاوى قائلا "عادة ما يزول مرض السكر عقب الولادة ولكن تظل المرأة عرضة للإصابة بمرض السكر مرة أخرى بنسبة بــ50% لذلك يجب على المرأة التى تعرضت للإصابة بسكر الحمل أن تأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادى إصابتها بمرض السكر".

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