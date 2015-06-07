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الخميس.. محافظ الشرقية يفتتح مجمع مواقف الأحرار بالزقازيق

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الخميس.. محافظ الشرقية يفتتح مجمع مواقف الأحرار بالزقازيق الخميس.. محافظ الشرقية يفتتح مجمع مواقف الأحرار بالزقازيق
قام الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، بجولة مفاجئة بمدينة الزقازيق تفقد خلالها مجمع مواقف السيارات الجديد بمنطقة الأحرار، وأعلن أنه سوف يتم افتتاح مجمع مواقف الأحرار بالزقازيق يوم الخميس المقبل.

وكلف مدير عام مجمع الرصف بالمحافظة، بتمهيد الطريق ورصفه لاستقبال السيارات، تمهيداً للبدء فى نقل موقف الزقازيق - القاهرة من أمام ميدان عرابى بالزقازيق، وكذلك موقف الزقازيق - العاشر من أمام شارع فاروق وشاهد المحافظ التجهيزات الجارى تنفيذها على أرض مجمع المواقف، ومنها غرفة للشرطة ومباحث المرور ودورات مياه للرجال والسيدات وكافيتريات.

وأكد المحافظ، أنه لابد من نقل المواقف العشوائية من داخل المدينة، للحد من الزحام والاختناقات المرورية التى تعوق الشارع وتحديد مسارات من الموقف الجديد لاستخدام طريق نفق أبو الريش العلوى إلى طريق القاهرة الزراعى، وأيضًا طريق القاهرة الصحراوى وطريق القاهرة المنير.

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مصر 365