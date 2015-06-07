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استثناء العاملين بالشيخ زويد ورفح من قرار ميكنة المرتبات

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استثناء العاملين بالشيخ زويد ورفح من قرار ميكنة المرتبات استثناء العاملين بالشيخ زويد ورفح من قرار ميكنة المرتبات
أعلنت محافظة شمال سيناء إنهاء مشكلة ميكنة مرتبات العاملين بالشيخ زويد ورفح، والتى سبق واشتكى العاملون فيها من تضمينهم ضمن قرار الميكنة وهو ما لايناسبهم، نظرا لعدم وجود فروع للبنوك بهاتين المدينتين وصعوبة تحركهم للسفر للعريش، فى ظل الأجواء الأمنية وهى المشكلة التى نشرتها "اليوم السابع" الإثنين الماضى.

وأصدر اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، توجيهاته للجهات المعنية بعمل حصر للعاملين على مستوى الإدارات المختلفة فى مركزى الشيخ زويد ورفح، لتحديد المقيمين منهم فى العريش وباقى مدن المحافظة خارج الشيخ زويد ورفح، وقرر أن يتم تطبيق نظام الصرف بالفيزا كارت للمقيمين خارج المركزين (الشيخ زويد ورفح)، وأن يتم صرف مرتبات باقى العاملين المقيمين فى المركزين بصورة جماعية عن طريق مندوب الصرف، وتوصيلها للعاملين فى مقر أعمالهم بتأمين من القوات المسلحة .

وكان الموظفون بالتربية والتعليم فى مناطق الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء طالبوا باستثنائهم من قرار ميكنة صرف الرواتب، نظرا لعدم وجود فروع لماكينات صرف بهذه المناطق، وكذلك فروع للبنوك وهو ما يضطرهم للسفر للعريش لصرف الرواتب من ماكينات الصرف المتوفرة بها، الأمر الذى يجدون فيه صعوبة بسبب ماتشهده الطرق من عمليات إغلاق نتيجة الأوضاع الأمنية.

وأكد الموظفون على ضرورة استثناء الشيخ زويد ورفح من القرار أو فتح أفرع للبنوك فى الشيخ زويد، حيث يوجد فرع لبنك لكنه مغلق، وكذلك فروع للبنوك برفح وهى مغلقة أيضا منذ أحداث يناير 2011.

- موظفو التعليم بمناطق رفح والشيخ زويد يتضررون من قرار ميكنة صرف رواتبهم

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مصر 365

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