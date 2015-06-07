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برلمانى ليبى يستبعد مناقشة موضوع حكومة وحدة وطنية فى الصخيرات أو برلين

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برلمانى ليبى يستبعد مناقشة موضوع حكومة وحدة وطنية فى الصخيرات أو برلين برلمانى ليبى يستبعد مناقشة موضوع حكومة وحدة وطنية فى الصخيرات أو برلين
استبعد عضو مجلس النواب الليبى المقاطع،عن مدينة مصراته فتحى باشاغا ، أن تتم مناقشة موضوع حكومة الوحدة الوطنية سواء فى الصخيرات المغربية أو برلين.

وكان محمد امعزب عضو المؤتمر الوطنى العام الليبى "المنتهية ولايته" قد صرح فى وقت سابق من اليوم ، إن فريق الحوار المكلف من المؤتمر تلقى دعوة من وزير الخارجية الألمانى لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الكبرى الذى سينعقد فى الـ 10 من شهر يونيو الجارى فى برلين، كما تعقد جولة الحوار الوطنى بين الفرقاء الليبيين بمدينة الصخيرات بالمغرب بعد غد الإثنين.

وأشار باشاغا، فى تصريح مساء اليوم، إلى أن هذه الجلسات ستقتصر على مناقشة مذكرة أتفاق نهائية بين الفرقاء السياسيين ، لافتا الى أن جلسات الحوار القادمة ستكون مباشرة وبوساطة الأمم المتحدة.

وأوضح انه يفترض أن يتم التوقيع على المسودة النهائية فى برلين فى حال تم الاتفاق بين الأطراف المشاركة ، منوها بان اجتماع الدول الكبرى بشأن الوضع فى ليبيا سيكون ناجحاً وايجابياً لو انضمت اليه روسيا والصين.

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مصر 365