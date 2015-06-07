الأهلي يتدرب على ركلات الترجيح مجددا في رادس

أنهى النادي مرانه الرئيسي الذي أقيم يوم السبت بملعب رادس استعدادا للقاء الإفريقي التونسي يوم الأحد في إطار إياب دور الـ16 من الكونفدرالية.

وكان الأهلي قد تغلب على منافسه التونسي في المباراة التي أقيمت الشهر الماضي بملعب الجيش بالسويس بهدفين لهدف.

وشهد المران تدرب اللاعبين على تسديد ركلات الترجيح لليوم الثاني على التوالي بعدما تدربوا عليها يوم الجمعة حسبما أفاد الموقع الرسمي للأهلي.

وظهر لاعبو المارد الأحمر بحالة مميزة في المران الأخير رغبة في حجز مكان في التشكيلة الأساسية التي سوف تدخل المباراة.

وقبل بداية المران حرص فتحي مبروك المدير الفني للأهلي على إلقاء محاضرة بالفيديو على لاعبيه لشرح نقاط قوة وضعف الإفريقي، مع مطالبتهم بتنفيذ بعض الجمل الفنية خلال التدريبات وأثناء المباراة.