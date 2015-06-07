حوار – مبروك: الأهلي أقوى من الإفريقي .. وهذه طريقة تعاملنا مع الغيابات

"مباراة صعبة وقوية لكن من يعتقد أن الإفريقي أقوى من الأهلي مخطئ" هكذا بدأ مبروك حديثه عن مواجهة منافسه التونسي يوم الأحد في ملعب رادس.

ويحل الأهلي ضيفا على الإفريقي لمواجهته في إياب دور الـ16 من الكونفدرالية بعد التغلب عليه ذهابا بهدفين مقابل هدف.

وأجرى مبروك حوارا مع الموقع الرسمي لناديه تحدث فيه عن كيفية تعامله مع غيابات الأهلي أمام الإفريقي، والمفاجأة التي سوف يجهزها لمنافسه.

الأهلي أٌقوى

في البداية تحدث مبروك قائلا:"المباراة ستكون صعبة بكل تأكيد فكلانا نهدف لتحقيق الفوز، أحترم الإفريقي فهو فريق يمتلك عناصر جيد ونواحي تكتيكية لا بأس بها".

وتابع"لذلك يجب على لاعبي فريقي الالتزام داخل الملعب وأن يستفيدوا من الخبرة التي يمتلكوها".

وواصل"جهزت مفاجأة للإفريقي، ومن يعتقد أنهم أٌقوى من الأهلي فهو مخطئ".

وأكمل"كلانا لدينا دوافع كبيرة للفوز، فالفريق توج بالدوري التونسي الأسبوع الماضي، والأهلي لا يقبل أبدا إلا الفوز وحصد البطولات، من سيكافح ويقدم أداء أفضل في اللقاء سيحقق الانتصار في النهاية".

وأردف"أنا متفائل بقدرتنا على حسم النتيجة لصالحنا والعودة من تونس بانتصار".

جماهير الإفريقي

سوف يحضر اللقاء في ملعب رادس 55 ألف من مناصري الإفريقي المنتشي بفوزه بلقب الدوري التونسي قبل عدة أيام، لكن مبروك يرى أن ذلك العدد قد يكون سلاح ذو حدين على كلا الفريقين.

وأوضح"بالطبع حضور الجماهير سيكون له تأثير إيجابي في البداية على الإفريقي، لكنهم قد يصنعون الضغط لنا أو علينا، وأنا واثق في قدرة لاعبي الأهلي على التعامل مع كل تلك الظروف".

وأضاف"لا يجب أن ننسى إننا أكثر الفرق الإفريقية التي حصدت بطولات من قلب تونس وأمام جماهيرهم".

النقص العددي

كيف يواجه الأهلي النقص العددي في قائمته أمام الإفريقي، فهو يدخل المباراة بدون تواجد حسين السيد، أحمد عبد الظاهر، مؤمن زكريا، ومحمود حسن "تريزيجيه" للإصابة.

وعن ذلك أجاب مبروك"بالطبع نحن نعاني إفريقيا ومحليا بسبب الإصابات وغياب العديد من اللاعبين المؤثرين".

واستدرك"لكننا في الوقت نفسه نستخدم كل العناصر المتاحة أمامنا لتحقيق الفوز وذلك ساعدنا على إيجاد لاعبين جيدين واستطعنا أيضا استعادة الكثير من اللاعبين الذين ابتعدوا في الفترة الأخيرة عن الأجواء".

وأتم"بنفس الأسلوب والطريقة سأتعامل مع مباراة الإفريقي".