بالأرقام – حفني ضد فتحي .. من أصلح لصناعة خطورة الزمالك أمام سانجا؟

هل يعود أيمن حفني لمكانه الأساسي في تشكيلة الزمالك أمام سانجا، أم يتمسك جوزفالدو فيريرا بمصطفى فتحي أمام منافسه الكونجولي؟

هذا هو السؤال الذي يشغل بال الجهاز الفني للزمالك قبل لقاء سانجا باليندي في إياب دور الـ16 من الكونفدرالية بملعب بتروسبورت يوم الأحد.

وكان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب بهدف دون رد، ويحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل لدور المجموعات.

الفرسان يحتاجون لصانع ألعاب قادر على إمداد المهاجمين بالتمريرات الحاسمة حتى يساعدهم في تسجيل الأهداف، لكن هل مصطفى فتحي هو الرجل المناسب لذلك الدور، أم أن عودة حفني ستكون هي الأنسب؟

ويستعرض FilGoal.com أرقام مصطفى فتحي أمام الجونة، وبالمثل لأيمن حفني أمام الأسيوطي وذلك بعد غياب الأخير عن لقاء الفريق الساحلي.

مصطفى فتحي

شارك مصطفى فتحي أمام الجونة لـ45 دقيقة فقط بعدما خرج مستبدلا بأحمد عيد عبد الملك، مرر الكرة 25 مرة، كانت منهم 15 تمريرة ناجحة، ووصلت دقته إلى 60 %.

وفقد اللاعب الشاب الكرة 15 مرة، واستخلصها من المنافس ثلاث مرات فقط، وراوغ الخصم مرتين بنسبة نجاح 100 %.

وسدد فتحي الكرة مرتين على المرمى، ولكن كلايهما لم يذهبا باتجاه الثلاث خشبات، ولم يرسل أي عرضية.

أيمن حفني

أما أيمن حفني أمام الأسيوطي فقد شارك لـ80 دقيقة، مرر الكرة 47 مرة كان منهم 37 تمريرة ناجحة، ووصلت دقته إلى 78 %.

وفقد اللاعب الأعسر الكرة في 17 مرة واستخلصها 4 مرات، وراوغ المنافس ست مرات بنسبة نجاح 100 %.

وسدد حفني الكرة أربع مرات كان منهم تسديدتين على المرمى بنسبة نجاح 50 %، كما أنه أرسل عرضية واحدة ناجحة.

هذا يعني أن فاعلية حفني ودقته هي ما ترجح كفته في التواجد أساسيا على حساب مصطفى فتحي لمساعدة الزمالك في تجاوز عقبة سانجا.