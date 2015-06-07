بالأرقام – متعب ضد بيتر .. كلمة السر في تبديلات مبروك

يدخل الأهلي لقاء صعب حينما يحل ضيفا يوم الأحد على الإفريقي التونسي في ملعب رادس في إياب دور الـ16 من الكونفدرالية، في لقاء يعني تسجيل هدفا فيه زيادة فرص المارد الأحمر في التأهل لدور المجموعات.

وكان الأهلي قد قلب تأخره في لقاء الذهاب الذي أقيم الشهر الماضي بهدف إلى فوز بهدفين، ليحتاج الفريق للتعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب للتأهل لدور المجموعات.

لكن تسجيل هدفا في ملعب رادس يعني زيادة حظوظ الأهلي في بلوغ دور المجموعات، فمن الأنسب لقيادة هجوم الأهلي أمام منافسه التونسي بين عماد متعب وبيتر إيبي.

وهذا في ظل احتمالية عدم الدفع بعمرو جمال أساسيا بعدما دخل القائمة للمرة الأولى منذ سبعة أشهر عقب شفائه من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، بعدما أبدى طبيب الفريق خالد محمود تخوفه من المخاطرة باللاعب الشاب.

ويستعرض FilGoal.com أرقام ثنائي هجوم الأهلي في آخر مباراتين أمام حرس الحدود والداخلية على التوالي.

الأهلي وحرس الحدود

أمام حرس الحدود شارك عماد متعب أساسيا لـ73 دقيقة، فيما شارك بيتر إيبي لـ48 دقيقة بعد مشاركته كبديل، وخسر الأهلي ذلك اللقاء بهدف دون رد.

مرر متعب الكرة 11 مرة منهم 10 تمريرات ناجحة بنسبة نجاح 90 %، وسدد مرتين على المرمى بنسبة دقة وصلت إلى 50 % فقط.

فقد متعب الكرة مرتين، واستخلصها مرة واحدة فقط، ولم يرواغ منافسه ولا مرة طوال مشاركته في المباراة.

أما المهاجم النيجيري فقد مرر الكرة 13 مرة منهم 12 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح بلغت 92 %، وسدد الكرة أربع مرات منهم مرتين على المرمى بنسبة دقة وصلت إلى 50 %، مع وجود تسديدة أخرى ارتطمت بالعارضة.

راوغ إيبي الخصم مرة واحدة فقط بنجاح، وفقد الكرة ست مرات واستخلصها من منافسه مرة واحدة فقط.

الأهلي والداخلية

أمام الداخلية شارك إيبي لمدة 72 دقيقة، فيما دخل متعب كبديل وشارك لـ31 دقيقة في اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

مرر إيبي الكرة 17 مرة منهم 14 تمريرة صحيحة بنسبة نجاح وصلت إلى 82 %، وسدد الكرة أربع مرات بنسبة دقة بلغت 50 %.

فقد المهاجم النيجيري الكرة خمس مرات، واستخلصها مرتين فقط، ولم يرواغ الخصم ولا مرة.

أما متعب فقد مرر الكرة ثماني مرات منهم سبع تمريرات صحيحة بنسبة نجاح 87 %، وسدد الكرة مرة واحدة على المرمى وسجل منها هدفا بنسبة دقة بلغت 100 %.

وفقد الكرة مرة واحدة فقط، واستخلصها من منافسه أربع مرات، ولم يرواغ الخصم ولا مرة.

هذا يعني أن خلال آخر مباراتين من يشارك كبديل يصنع خطورة أكبر للأهلي هجوميا، فمن يختاره مبروك ليكون هو البديل الناجح لفريقه أمام الإفريقي؟