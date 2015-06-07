3 مهمات يبحث عنها الزمالك أمام سانجا

يبحث الزمالك عن الفوز بفارق هدفين عندما يستضيف سانجا باليندي من أجل العبور إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية بعد خسارة الذهاب 1-0.

وحقق الفريق الكونجولي فوزا جدليا على الزمالك في مباراة شهدت هدفين ملغيين للفارس الأبيض.

لكن في مواجهة الأحد لابد للزمالك للفوز بفارق هدفين من أجل العبور إلى دور المجموعات بكأس الكونفدرالية في مشاركته الأولى بالبطولة بمسماها الجديد.

وتنطلق المباراة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب بتروسبورت.

تعرف على قائمة الزمالك

ويستعرض FilGoal.com مهمات الزمالك الثلاثة التي يحاول تحقيقها أمام سانجا.

1) استمرارة المنافسة الإفريقية

يسير الزمالك نحو حصد الدوري المصري بتصدر المسابقة بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه. لكن عبور سانجا سيكون ذات أهمية خاصة.

ولا بديل أمام الزمالك سوى الفوز على سانجا لمواصلة المنافسة الإفريقية بجانب المحلية.

2) تجاوز تعثر الدوري

لأول مرة منذ ثماني مباريات يفقد الزمالك نقطتين في صراع قمة الدوري المصري بعد تعادله 1-1. ولم يحدث للفريق الأبيض منذ أكتوبر 2014 أن فشل في الفوز في مباراتين متتاليتين.

ويريد الزمالك تجاوز تعثر الدوري من خلال الفوز على سانجا.

3) الرد على سانجا

قال رئيس سانجا ألفونس ناجوي إن الحكم لم يظلم الزمالك في مباراة الذهاب مؤكدا على أن الفريق الخاسر دائما يتحجج بالتحكيم.

رئيس سانجا: الزمالك تحجج بالتحكيم لأنه الخاسر .. وحظى باستقبال رائع

وأشار إلى أن الزمالك لم يكن لديه فرص خطيرة على المرمى.

وفي الوقت نفسه. توعد الزمالك فريق سانجا بهزيمة ثقيلة عقب مباراة الذهاب عندما يحل ضيفا.

فهل ينجح الزمالك في الرد على تصريحات رئيس سانجا؟