"واتس آب اليوم السابع": حريق بمخزن ملابس بشارع العريش فى الهرم

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد المواطنين خبراً بوقوع حريق بمخزن للملابس بشارع العريش فى منطقة الهرم، مشيراً إلى أن الحريق امتد لمطعم سورى بجانبه، لافتاً إلى أن 7 عربات تابعة للحماية المدنية ذهبت لموقع الحريق وتحاول إخماده.

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