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مصدر: الرئيس يفتتح اليوم ميناء بدر بالسويس عبر "الفيديو كونفرانس"

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مصدر: الرئيس يفتتح اليوم ميناء بدر بالسويس عبر "الفيديو كونفرانس" مصدر: الرئيس يفتتح اليوم ميناء بدر بالسويس عبر "الفيديو كونفرانس"
قال مصدر مسئول بهيئة موانئ البحر الأحمر لـ"اليوم السابع"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيفتتح اليوم ميناء "بدر" الجاف بطريق السويس السخنة، والذى يشرف على إدارته القوات المسلحة عبر "الفيديو كونفرانس".

كان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وافق فى 5 فبراير الماضى على إنشاء ميناء بدر الجاف، وذلك بمنطقة الأدبية جنوب مدينة السويس، ويعتبر من الموانئ الجافة فى تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 المعدل بالقرار رقم 335 لسنة 2004.


>- استعدادات مكثفة لافتتاح ميناء بدر الجاف بالأدبية فى السويس

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