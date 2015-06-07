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شيخ الأزهر يزور غدا فلورنسا ضمن جولاته الأوروبية لتعزيز الحوار بين الأديان

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شيخ الأزهر يزور غدا فلورنسا ضمن جولاته الأوروبية لتعزيز الحوار بين الأديان شيخ الأزهر يزور غدا فلورنسا ضمن جولاته الأوروبية لتعزيز الحوار بين الأديان
يبدأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، غدًا الاثنين، جولته الأوروبية بزيارة مدينة فلورنسا فى وسط إيطاليا، للمشاركة فى لقاء تنظمه جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، بهدف تعزيز الحوار بين المسيحية والإسلام، تحت عنوان "الشرق والغرب.. حوار الحضارات" .

كما سيتوجه شيخ الأزهر إلى بريطانيا، ومن المنتظر أن يعقد عدة لقاءات من بينها لقاء الأمير تشارلز، ولى عهد بريطانيا، وديفيد كاميرون، رئيس الوزراء، وكبير أساقفة كنيسة كانتربيرى جوستين وليبى، بالإضافة إلى لقاء بعض أعضاء مجلس العموم البريطانى.


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