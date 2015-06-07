الداخلية: ضبط 6 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "شرطة البيئة والمسطحات المائية، وشرطة التموين والتجارة الداخلية، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء"، من ضبط 6833 قضية متنوعة، وتنفيذ 435 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كل أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

بلاغ سلبى بوجود قنبلة بجوار استراحة مساعد وزير الداخلية لأمن الدلتا بطنطا